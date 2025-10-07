Italia, Gattuso: "Contro Israele dobbiamo giocare". E sugli infortunati...

TUTTOmercatoWEB.com

In vista del doppio appuntamento contro Estonia e Israele il ct dell’Italia Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa partendo dal match contro la formazione israeliana e delle polemiche che la accompagnano: “Quando parlavo del fatto che non si respirasse una buona aria, mi riferivo all'ambiente che c'è fuori. Martedì andremo a Udine, sapremo che ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. Ma sappiamo anche di dover giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavolino. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Fa male al cuore. Per tutto questo non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile”.

Sugli infortunati, tra cui Zaccagni: “Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte in queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare”.

