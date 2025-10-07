Lazio, Sarzanini: "Sarri? Non credo abbia mollato. Ma dopo il Torino..."

A pochi giorni dalla partita pareggiata tra la Lazio e il Torino, è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, per commentare il momento della Lazio proiettandosi anche al mercato di gennaio.

MERCATO - "Le parole di Lotito? Sono cose che avevamo già sentito. Mi sembra chiaro che oggi non sia urgenza fare mercato, ma emergenza. Questa squadra deve stare al 100% con tutti a disposizione per ambire a un posto in Europa, altrimenti senza due o tre elementi bisogna trovare situazioni alternative che non ha. Alla Lazio è mancata la qualità fino a oggi. Inutile girarci troppo attorno. Questa squadra andava rinforzata, non puntellata: in alcune zone del campo mancano alternative di qualità. L'emergenza è totale, un trequartista serve tantissimo. In difesa ci sono elementi abbastanza buoni, ma se manca un giocatore come Marusic non si hanno sostituti all'altezza".

SARRI - "Non riesco a capire che ruolo sta avendo Sarri in questo marasma. Secondo me lui può fare la differenza, a prescindere dalla squadra, ma a volte anche da lui arrivano messaggi che non capisco. Io non credo che abbia già mollato mentalmente, ho la sensazione che lui sia certo che in un ambiente come questo si possa fare qualcosa soprattutto per l'ambiente. Credo abbia capito che veramente l'entusiasmo dei tifosi può trasportare la squadra. Il non presentarsi in conferenza stampa, nonostante il malore, è anche frutto secondo me di un momento di rabbia che lo avrebbe spinto a dire cose non adatte al momento, come ha fatto in passato. Io però non la condivido, lui è il comandante di una nave e dev'essere l'ultimo ad abbandonarla".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.