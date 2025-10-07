Lazio, Pastore su Cancellieri: "Ha margini importanti. Mi piace che..."

Giuseppe Pastore elogia Matteo Cancellieri ed è convinto che questo potrebbe essere l'anno della sua valorizzazione, nonostante tutte le difficoltà della Lazio. Ecco di seguito il suo intervento sull'esterno biancoceleste durante Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio:

"Non credevo che Cancellieri potesse avere la crescita che sta avendo in questo momento. Ha sicuramente un allenatore in grado di esaltarlo. Di esterni di Sarri ce n'è una lista lunga. Mi piace molto che giochi nella sua città, che è una cosa che secondo me è un valore aggiunto, se è presa nel verso giusto. L'ultimo giocatore romano che ha fatto doppietta alla Lazio è stato Candreva dieci anni fa. Su questo la Lazio è sempre mancata un po', al contrario della Roma. Potrebbe essere una buona stagione nelle difficoltà della Lazio, potrebbe essere una stagione adatta per valorizzare un giocatore come lui che ha margini importanti, anche se la Lazio ha una batteria di esterni importanti. Sta tornando Isaksen dopo un brutto problema con la mononucleosi, però Cancellieri è il titolare adesso e se lo sta meritando".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.