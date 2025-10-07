Gattuso e la battuta su Cannavaro ct dell'Uzbekistan: "Io in trincea lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è mancato anche un momento piuttosto divertente durante la conferenza stampa del ct dell’Italia Gattuso in vista dei due appuntamenti degli azzurri contro Israele e Estonia.

In particolare Gattuso ha detto la sua sulla nuova avventura di Fabio Cannavaro come ct dell’Uzbekistan: “L'ho chiamato ieri, gli ho fatto l'in bocca al lupo. Gli ho detto 'Che culo che hai'. Gli ho detto che lui si mette il gel, si sistema i capelli ed è già pronto ed io invece sono in trincea”, queste le sue parole.

