Lazio, come sta Zaccagni? Il capitano lo rivela sui social - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era a disposizione di mister Sarri contro il Torino a causa di un problema muscolare. Più tardi è stata fatta chiarezza, seppur in maniera ufficiosa, sull'infortunio di Mattia Zaccagni: lesione di primo grado. Vale a dire circa tre settimane di stop per il capitano biancoceleste. Che però si è messo subito a lavoro per recuperare il prima possibile.

Una foto condivisa nel pomeriggio su Instagram lo mostra mentre si sta sottoponendo ad alcune terapie alla coscia sinistra. L'obiettivo è sfruttare la sosta per le Nazionali per poi, magari, velocizzare il rientro in gruppo. Alla ripresa del campionato, la Lazio dovrà affrontare l'Atalanta e la Juventus: la sua presenza sarà fondamentale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.