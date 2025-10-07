Italia | Soulé in Nazionale, l'agente conferma: "La situazione legale è chiara"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Martin Guastadisegno, agente di Matìas Soulé, è intervenuto ai microfoni de LaRoma24.it, parlando anche del capitolo Nazionale. Il calciatore della Roma, infatti, non ha ancora ricevuto la chiamata dell'Argentina, mentre potrebbe essere legalmente convocato anche dall'Italia. Ecco le sue parole:

"Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale. Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento, le posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".

