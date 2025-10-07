Rabiot: "Milan - Como in Australia è una scelta folle! Ma dobbiamo adattarci..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Le Figaro in cui, oltre a parlare della sua nuova esperienza in Italia dopo l'addio al Marsiglia, si è espresso anche sulla possibilità di giocare la gara contro il Como in Australia. Queste le sue parole: "Milan-Como a Perth? Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

