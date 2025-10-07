Lazio, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato il bilancio: comunicato e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna presso la sede legale in Formello, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2025 e la relazione sulla gestione proposti dal Consiglio di Gestione; tali atti sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati. La Società chiude il bilancio di esercizio con una perdita di € 6,45 milioni e il bilancio consolidato con una perdita di Euro 17,16 milioni. Per ogni dettaglio in ordine alle principali risultanze si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 22 settembre 2025 a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio definitivo da parte del Consiglio di Gestione da intendersi qui richiamato. Ai sensi dell’art. 154-ter del T.U.F., la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025 completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data odierna, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, nonché le relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del TUF sempre in data odierna, sono depositati e disponibili presso la sede legale della Società, nel sito del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate www.1info.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione Investor Relator. Ai sensi dell’art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/99, il verbale della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 7/10/2025 che ha approvato il bilancio sarà ivi reso disponibile nei termini di legge. La Società comunica infine che sono altresì depositati e disponibili nel sito www.1info.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator i seguenti ulteriori documenti:

- Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi

dell’art. 123-bis del TUF;

- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai

sensi dell’articolo 123-ter del TUF.



Formello, 7 ottobre 2025".

