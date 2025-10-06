Lazio, attacco rigenerato ma la difesa scricchiola: i numeri a confronto

RASSEGNA STAMPA - Nelle difficoltà spesso si trova la strada. Gli infortuni a centrocampo hanno spinto Sarri al cambio di modulo, obbligandolo a rinunciare al suo 4-3-3 che ha fatto scuola e continua a farla. Questo cambiamento da un lato sembra aver portato benefici alla Lazio, mentre dall'altro sembra accentuare le difficoltà difensive che il Comandante vorrà migliorare al più presto.

Sono state giocate poche partite da inizio campionato, ancora meno con il nuovo modulo, ma si può cercare di ricavare qualche indizio dai primi numeri di questa stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prime quattro partite di campionato la Lazio ha realizzato solamente quattro gol, tutti quanti segnati contro il Verona, mentre nelle altre tre sfide i biancocelesti sono rimasti a secco. Nelle ultime due partite affrontate con Dia e Castellanos in avanti, gli uomini di Sarri hanno realizzato sei gol, con una media di tre a partita.

Sono pur sempre due partite, ma dati alla mano c'è sempre un rovescio della medaglia da considerare. Infatti, nelle prime quattro sfide la Lazio ha subito quattro gol, mentre nelle ultime due ne ha subiti tre (tutti contro il Torino). Un tecnico come Sarri, che ha una cura maniacale per la fase difensiva, non può accettarlo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.