Lazio, Cancellieri è la star del momento: i quotidiani lo esaltano

RASSEGNA STAMPA - "No, ma lo volevo" questa è stata la risposta di Matteo Cancellieri al termine della partita tra Lazio e Torino alla domanda se si aspettasse di poter tornare così decisivo in biancoceleste. Effettivamente, in pochi potevano credere che quel ragazzo con il 22 sulle spalle potesse diventare il trascinatore di una squadra che è in difficoltà e, in questo momento, può cercare in lui la luce di cui ha bisogno.

Il gol contro il Genoa e la doppietta contro il Torino gli permettono di eguagliare il numero di rete segnate a Parma, portandosi a -1 dalla sua esperienza all'Empoli che a meno di sorprese supererà senza troppe difficoltà. Oggi la domanda comune è se Cancellieri sarà in grado di trovare continuità, di poter trasformare questo momento in un qualcosa di più abitudinario, permettendo a Sarri di trovare in lui l'esterno titolare che cercava e costringendo Isaksen a dare il 110% per potersi candidare a una maglia da titolare.

L'UOMO DEL MOMENTO - Nel frattempo, però, il classe 2002 si gode l'attimo e la celebrità. In casa Lazio è l'uomo del momento, il giocatore del quale si raccontano e analizzano le gesta. Sotto quest'ultimo aspetto, a due giorni dal pareggio contro il Torino, sono tre in effetti i quotidiani che dedicano ancora il loro spazio a Matteo Cancellieri. C'è il Corriere dello Sport che titola a pagina 10 'Don Matteo, la nuova stagione' giocando con il nome di una delle fiction più amate dagli italiani; ma c'è anche il Messaggero che per la rubrica 'il personaggio' dedica tutta pagina 5 della sezione sportiva a una 'stella rinata', evidenziando la sua crescita, la sua capacità di giocarsi le proprie chance e celebrando le sue 100 presenze in Serie A. A questi si aggiunge anche il Corriere della Sera che a pagina 8 esalta Cancellieri, ma anche Danilo Cataldi sottolineando il 'peso degli acquisti' della sessione estiva.

