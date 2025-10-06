Lazio, Piscedda: "Mi aspettavo una vittoria! Non so se..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Massimo Piscedda per commentare la partita tra Lazio e Torino terminata per 3-3 allo Stadio Olimpico di Roma, grazie alla doppietta di Cancellieri e al rigore di Cataldi al 102'.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

LAZIO-TORINO - "Mi aspettavo una vittoria. Il Torino non ha demeritato, ha fatto la partita che doveva fare. Non so se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno, la Lazio doveva vincere. Nel primo tempo la Lazio va sul 2-1 e deve mantenere il vantaggio con più concentrazione. Nel secondo tempo il bicchiere è vuoto. Una volta questa squadra ti dà l'idea di potersi riprendere, delle volte sembra che non ce la faccia. Avrei voluto vedere una squadra con più personalità, fare più possesso palla. Le assenze? I difensori erano titolari, mancava solo Marusic".

I GOL DEL TORINO - "La difesa di Sarri ha come punto di riferimento il compagno e in area non può essere così, perché altrimenti vieni distratto dall'avversario. Io come marcatura la vedo controproducente, ma a volte hanno dato buon esito. Errori di Provedel? No, l'errore sul primo gol è di Tavares che stringe troppo e lascia solo Pedersen".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

I CAMBI DI SARRI - "L'ingresso di Belahyane ha alleggerito il centrocampo anche se è entrato per dare più palleggio. Isaksen non lo vedo ancora apposto fisicamente, io avrei fatto entrare un altro. Non ci si può aspettare che le ali sappiano difendere in una zona di campo dove sono spaesati, per me l'errore sul gol di Che Adams è di Hysaj. Gli attaccanti devono segnare, se sbagliano in difesa mi arrabbio, ma non possono pretendere cose che sappiano fare".

LA MANCATA CONFERENZA DI SARRI - "Sarri doveva presentarsi. Se ogni volta succede una cosa del genere non va bene. Lui è strapagato anche per questo, per parlare dopo la partita".

GLI INFORTUNI - "I troppi infortuni? Ora con chi ce la prendiamo? Le altre volte era colpa delle tre partite a settimana. Io non li vedo come alibi, tutte le squadre hanno assenze. A Zaccagni potrebbe essersi riacutizzato il problema di quest'estate. Poi c'è il discorso dell'età che potrebbe portare a più problemi fisici".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

GLI AVVERSARI DELLA LAZIO - "Io sono sempre fiducioso e positivo, può darsi che con le squadre importanti escano carattere e umiltà. C'è una situazione da dover risolvere, ora ci sarà la sosta per le Nazionali che permetterà di recuperare anche gli infortunati. Secondo me a Bergamo la Lazio se la può giocare. In questo campionato, a parte contro Napoli, Milan e Inter, questa squadra se la può giocare contro tutte".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.