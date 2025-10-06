Lazio, Dele-Bashiru può sperare nel reintegro dopo la sosta: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Fisayo Dele-Bashiru è finito fuori rosa per far spazio a Toma Basic. Il nigeriano è infortunato, la scelta non è stata una bocciatura da parte di Sarri ma una necessità. In risposta, il centrocampista croato, che non scendeva in campo in una gara ufficiale da oltre un anno, ha risposto presente con prestazioni di sostanza e applicazione.

Il rientro di Dele-Bashiru però potrebbe essere imminente, tutto dipenderà da Vecino. L'uruguaiano è fuori da agosto, non ha mai iniziato veramente la stagione e le sue condizioni preoccupano. Secondo Il Messaggero, se al rientro dalla sosta l'uruguaiano non sarà pronto a rientrare, allora a quel punto Dele-Bashiru potrà sperare in un reintegro in rosa ancitipato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.