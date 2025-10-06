Lazio, troppi infortuni in due mesi! Sarri vuole fare chiarezza...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio tornerà in campo da mercoledì. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Torino e in vista della sosta per le Nazionali - solo 4 convocati per quanto riguarda la rosa biancoceleste - Sarri ha concesso alla sua squadra due giorni di riposo, prima della ripresa degli allenamenti in vista della partita del 19 ottobre contro l'Atalanta alla New Balance Arena. Quarantotto ore che saranno l'occasione per recuperare le energie, riflettere sul da farsi e cercare di dare una nuova direzione a una stagione che è iniziata in modo del tutto altalenante. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, però, Sarri e il suo staff ne approfitteranno anche per discutere un tema che sta condizionando il cammino della Lazio: gli infortuni.

TROPPI INFORTUNI - Ad oggi sono 7 i giocatori in infermeria. Troppi dal momento che la squadra non è impegnata in Europa e può vantare spesso un'intera settimana per recuperare le energie e lo stato fisico. Da questo discorso dobbiamo escludere Rovella e Gigot, alle prese con problemi che non riguardano lo sforzo fisico e atletico, tuttavia il numero e la frequenza degli infortuni resta decisamente troppo elevata. Per questa ragione, a Formello si sente il bisogno di discuterne per capire come agire e porre un freno a questo trend negativo. Il tutto in attesa di novità dal fronte Zaccagni e da Rovella, con la giornata di oggi che, almeno per il primo, potrebbe rivelarsi fondamentale per fare chiarezza.

