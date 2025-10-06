Lazio, attesa e paura per Zaccagni. Rovella si opera: i tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - La sosta per le Nazionali arriva nel momento in cui la Lazio ne aveva maggior bisogno. I biancocelesti devono fare mente locale, capire cosa non sta funzionando, ma soprattutto: recuperare uomini ed energie. Contro l'Atalanta farà ritorno in campo Matteo Guendouzi, che ha scontato le due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato nel derby. Sarri spera di ritrovare anche Luca Pellegrini, alle prese con trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro dopo la trasferta di Genova, ma soprattutto Matias Vecino. L'uruguaiano è fermo dall'8 agosto. Non se la sente di tornare in campo perché il fisico non risponde come vorrebbe la testa e teme che forzando possa fermarsi nuovamente. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, però, il giocatore è chiamato a dover prendere una decisione definitiva, con Dele-Bashiru che, in vista del rientro dall'infortunio, spinge per tornare in lista.

ZACCAGNI E ROVELLA . Chi ne avrà per le lunghe sono Nicolò Rovella, che a meno di sorprese dovrebbe sottoporsi a un'operazione per risolvere i problemi con la pubalgia, e Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio, fermatosi nell'allenamento di rifinitura prima del Torino - come riporta il Corriere dello Sport - nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali che serviranno a evidenziare il tipo di infortunio. La speranza è che la sosta possa bastare per riportarlo al servizio di Sarri, ma le sensazioni sono altre e preoccupano molto dalle parti di Formello. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, le due settimane di terapia conservativa non hanno dato i risultati sperati. Stando a quanto scrive il quotidiano, mercoledì dovrebbe essere il giorno in cui Rovella dovrebbe sottoporsi all'operazione che si svolgerà presso la clinica privata Quisisana. Superato questo step si proseguirà con un lavoro riabilitativo che dovrebbe riportarlo in campo entro un mese.

