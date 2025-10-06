Lazio - Torino, Cesari: "Follia non assegnare subito rigore su Noslin!"

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Torino ha lasciato strascichi per quanto riguarda la direzione arbitrale di Piccinini. Tanti addetti ai lavori si sono chiesti come mai il fischietto di Forlì non abbia subito assegnato il rigore per fallo di Coco su Noslin e addirittura siano trascorsi più di cinque minuti tra check e review. Tra questi anche Graziano Cesari che a Pressing si è così espresso: “Noslin si impossessa del pallone su Dembele e poi guardate Coco come arriva. L’arbitro è vicinissimo e fa il gesto che non è successo assolutamente nulla. Ammonisce Castellanos dopo che si è creato il mischione. Esce solamente un cartellino, ma non so veramente che cosa possa veramente essere successo. Per Coco non c’era nessuna possibilità di prendere il pallone, solamente di abbattere l’avversario in questa situazione. L’ha investito, è inammissibile e inaccettabile che il direttore di gara non conceda subito il penalty. Userò sempre un termine quando c’è una cosa semplice da giudicare e non si fa, follia! E pensate che dal minuto 93’, andiamo a fine al minuto 102’ e 34’’ quando è stato tirato il calcio di rigore, dopo averso rivisto alla Var. Io credo che sia veramente inconcepibile ed è chiaro che poi ci sia il nervosismo e la partecipazione emotiva da parte dei giocatori”.

