Serie A, Pulisic e Leao graziano la Juventus: è 0-0 tra Milan e bianconeri

Il posticipo dello Stadium tra Juventus e Milan finisce a reti bianche. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato, in apertura di ripresa Gatti ha la palla del vantaggio e Maignan gli sbarra la strada con un vero e proprio miracolo. Da lì in poi è soltanto Milan, che sbaglia un rigore con Pulisic e fallisce altre due grandi occasioni con Leao. Allegri, osannato dalla curva juventina prima della partita, esce dal suo vecchio stadio con più di qualche rimpianto, mentre Tudor accoglie, stavolta con soddisfazione, il pareggio, il quinto consecutivo tra campionato e Champions League.