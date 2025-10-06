Lazio - Torino, Panucci duro sull’arbitraggio di Piccinini: “Incompetenza”

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Il recupero di Lazio - Torino è stato uno dei più controversi del campionato. Prima il gol dei granata, viziato da un paio di scorrettezze non rilevate da arbitro e Var, poi il rigore per fallo di Dembele su Noslin, assegnato dopo check e review durati in totale più di cinque minuti. A Pressing l’ex arbitro Graziano Cesari ha definito follia la scelta di non assegnare subito il penalty da parte di Piccinini, mentre l’ex difensore Christian Panucci è stato ancora più duro: “È Incompetenza”.

