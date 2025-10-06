Lazio, Marusic e Pellegrini vicini al rientro: ecco quando torneranno in campo

RASSEGNA STAMPA - Questo inizio di stagione è stato ampiamente condizionato da numerosi infortuni. In alcuni ruoli in precedenza si parlava addirittura di abbondanza, adesso è facile che si crei l'emergenza in ogni reparto. Dopo il centrocampo, anche la difesa viene colpita. Sarri ha perso Marusic e Pellegrini per infortunio, ma per fortuna nulla di troppo grave: infatti, come riporta Il Messaggero, i due terzini biancocelesti dovrebbero tornare a disposizione per la prossima gara contro l'Atalanta, dopo la sosta.

