Lazio - Torino, le pagelle dei quotidiani: Cancellieri super, difesa bocciata

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Torino si aggiudicano un punto a testa al termine di un pirotecnico pari per 3-3. Dopo l'iniziale vantaggio granata con Simeone, uno straordinario Cancellieri riesce a ribaltarla grazie a una doppietta, portando i biancocelesti in vantaggio per 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, il subentrato Che Adams firma il pareggio e al 93' Coco riesce addirittura a realizzare la rete del 2-3 che condannerebbe la squadra di Sarri. Quando le speranze sembrano ormai finite, però, Noslin viene steso in area proprio dal difensore e, dopo l'intervento del Var, l'arbitro assegna il penalty, poi trasformato da Cataldi. Di seguito le pagelle del match ad opera dei principali quotidiani.

La Gazzetta dello Sport: Provedel 6.5; Hysaj 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 5 (Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 6.5 (Belahyane 5); Cancellieri 7.5, Dia 5.5 (Noslin 7), Pedro 6 (Isaksen 5), Castellanos 5.5. Sarri 6.

Corriere dello Sport: Provedel 6; Hysaj 5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 5.5 (Lazzari sv); Cataldi 7.5, Basic 6.5 (Belahyane 5.5); Cancellieri 8, Dia 4.5 (Noslin 6.5), Pedro 5.5 (Isaksen 5), Castellanos 5. Sarri 6.

Il Messaggero: Provedel 5.5; Hysaj 5.5, Gila 5, Romagnoli 5.5, Tavares 4.5 (Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 6.5 (Belahyane 5); Cancellieri 8, Dia 5 (Noslin 6.5), Pedro 5 (Isaksen 5.5), Castellanos 5. Sarri 6.

Pubblicato il 5/10