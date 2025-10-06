Lazio | Il 'tesoretto' andato in fumo: quanti rimpianti per Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non si vive di rimpianti, ma Claudio Lotito ha almeno 45 milioni di motivi per farlo. Almeno per un po'. Ora Rovella dovrà operarsi, ma in estate Lotito avrebbe potuto cederlo all'Inter per circa 45 milioni di euro. Secondo Il Messaggero, questa era la volontà del patron biancoceleste: con le cessioni di Rovella e Castellanos, la Lazio avrebbe messo da parte un tesoretto importante per rinforzare la rosa.

Il piano di Lotito aveva il placet di Sarri, così da poter poi acquistare giocatori più adatti a lui, ma il blocco del mercato ha fermato tutto. "Potevo vendere calciatori comprandone altri con plusvalenze di 50 milioni, ma non l’ho fatto perché non potevo acquistare nessun sostituto", queste le parole del presidente della Lazio a Dazn prima della sfida con il Torino. C'erano anche offerte per Gila e Tavares, ma le percentuali sulla rivendita avrebbero garantito un incasso minore.

