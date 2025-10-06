Lazio, in casa è 'X': nessuno come i biancocelesti nei top-5 campionati europei

RASSEGNA STAMPA - Un altro passo falso in casa. L'ennesimo di un 2025 che vede lo Stadio Olimpico stregato per la Lazio. Prima con Baroni, oggi con Sarri: le mura amiche non sono così tanto fedeli come lo erano un tempo e in questo anno solare Zaccagni&Co hanno fatto meglio in trasferta, lontano da casa, piuttosto che davanti ai propri tifosi dove spesso non sono riusciti a ottenere più di un punto. La partita contro il Torino, riacciuffata nel finale grazie al rigore procurato da Noslin e calciato da Cataldi, è stata l'ottava delle tredici giocate in casa nel 2025 a terminare con un pareggio. Come riporta il Corriere dello Sport, nessuna squadra nei top-5 campionati europei è riuscita a eguagliare questo dato o a far peggio.

Sotto la gestione Marco Baroni, aggiunge il quotidiano, sono arrivati 7 degli 8 pareggi complessivi contro: Como, Napoli, Udinese, Torino, Roma, Parma e Juventus. L'unico della nuova era di Maurizio Sarri è arrivato sabato pomeriggio contro il Torino. Il Comandante, in realtà, era riuscito anche a interrompere un digiuno di vittorie che in Serie A mancava dal 9 febbraio - da quel roboante 5-1 contro il Monza - battendo per 4-0 l'Hellas Verona. Poi la sconfitta in casa nel derby e il pari contro i Granata hanno ristabilito una situazione che per tifosi e squadra dura ormai da troppo tempo.

UN PAREGGIO DI REAZIONE? - Il pareggio contro il Torino di Baroni, quanto meno ha segnato una reazione da parte della Lazio. Nella nuova stagione è stata la prima partita a sfuggire dalla logica delle prime 5. La squadra di Sarri, nonostante lo svantaggio, è riuscita a riacciuffare un pari che permette di smuovere la classifica, al contrario di quanto avvenuto ogni volta che si è trovata sotto nel parziale.

