SONDAGGIO | Lazio-Torino, ecco il vostro migliore in campo: i voti

AGGIORNAMENTO 6/10 - Il vostro migliore in campo della partita tra Lazio e Torino è Matteo Cancellieri. L'esterno biancoceleste, autore di una super doppietta, si è assicurato il primo posto con il 75,35% dei voti. Al secondo posto si piazza Danilo Cataldi, autore del gol del definitivo 3-3 su calcio di rigore al 102', con il 12,17% dei voti. Il gradino più basso del podio, invece, spetta a Toma Basic con il 4,84%, appena davanti a Noslin che, invece, deve accontentarsi della quarta posizione (3,59%) dopo essersi procurato il rigore del pareggio.

SONDAGGIO - La Lazio pareggia una gara rocambolesca contro il Torino. Prima recupera con Cancellieri il momentaneo svantaggio, poi si porta sul 2-1 sempre grazie al suo numero 22. Subisce il gol del pareggio da Adams e, poco dopo, la rete del vantaggio granata, questa volta di Coco. Quando la sfida sembra ormai destinata alla conclusione con la sconfitta biancoceleste, arriva la marcatura del definitivo 3-3, che porta la firma di Cataldi, che trasforma dal dischetto il calcio di rigore.

La squadra di Sarri conquista un punto, sale a quota 7 in classifica nel match prima della seconda sosta per le nazionali. Alla ripresa, ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Ma prima di proiettarci al prossimo appuntamento, è il momento di decretare il migliore di Lazio-Torino, esprimendo la propria preferenza nel nostro sondaggio (CLICCA QUI PER VOTARE).

