Lazio, Cancellieri taglia un doppio traguardo in Serie A: ora è pronto a lanciarsi

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quella contro il Torino è stata una partita speciale sotto tutti i punti di vista per Matteo Cancellieri. Il classe 2002 non solo ha segnato la doppietta che ha fatto assaporare alla Lazio la vittoria in rimonta, non solo ha vinto il premio di miglior giocatore in campo, ma ha anche tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Di queste, 12 apparizioni Cancellieri le ha fatte con la maglia dell'Hellas Verona, 27 con quella del Parma, 36 con l'Empoli e 25 con quella della Lazio (20 nella stagione 2022/2023 e 5 in quella attuale).

DOPPIA CIFRA IN SERIE A - Nella sfida contro i Granata, inoltre, Cancellieri ha raggiunto la doppia cifra per gol segnati nel massimo campionato italiano, toccando quota 11. Ancora una volta è l'Empoli la squadra con la quale vanta i numeri migliori dall'alto delle sue 4 reti segnate con il club toscano. Seguono Lazio e Parma a quota 3 e chiude, in ultima posizione, il Verona con il quale ha segnato 1 solo gol, il primo, in Serie A.

