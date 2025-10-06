Italia, Capello: "Contro Israele si deve giocare". Poi la frecciata a Spalletti...

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Fabio Capello ha detto la sua sulla sfida dell'Italia contro Israele: "Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. Lo sport deve unire e non dividere".

Su Gattuso e sulle chance di andare al Mondiale: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco. In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso".

