PRIMAVERA | Lazio, Sana Fernandes out per infortunio: i tempi di recupero

La Lazio Primavera perde Sana Fernandes per infortunio. Il classe 2006, aggregato alla rosa a disposizione di Punzi dopo il rientro dal prestito in Olanda, ha infatti accusato un problema al collaterale del ginocchio, che lo ha già tenuto lontano dal campo negli ultimi 10 giorni, facendogli saltare le sfide contro Lecce e Inter.

Il giocatore starebbe già svolgendo un lavoro di rinforzo, dopo il quale si passerà alla riatreltizzazione, ma, secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il problema fisico dovrebbe tenerlo fuori per almeno un altro mese.

