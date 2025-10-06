Roma, il padre di Bailey annuncia: "Sta tornando, preparate i pop corn"

La Roma aspetta il rientro di Leon Bailey. L'esterno arrivato dall'Aston Villa quest'estate si è fatto male dopo solo un allenamento svolto con i giallorossi: adesso sta recuperando per tornare a disposizione di Gasperini. Sulle sue storie Instagram, Craig Butler, padre adottivo dell'attaccante, ha postato un video del figlio scrivendo: "Presto tornerà la sua instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e farla tornare a vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili. Io ci credo e conosco mio figlio. Occhio, preparate i pop corn”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.