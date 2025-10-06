Coppa Italia, il tabellone degli ottavi di finale: ecco tutte le partite
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito il tabellone ufficiale.
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00;
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00;
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00;
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00;
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00;
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00;
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00;
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.