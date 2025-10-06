Italia, Buffon spiega: "Mondiale? Al 90% andremo allo spareggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex portiere e ora capo delegazione azzurro Gigi Buffon ha ricevuto ieri la Castagna d’Oro a Frabosa Sottana, parlando della Nazionale italiana e del percorso della squadra di Gattuso verso il Mondiale 2026. Di seguito le sue parole: "L'Italia? Al 90% andremo allo spareggio e queste ultime partite del girone dovranno prepararci per arrivarci in crescendo e mostrando le cose positive fatte vedere nelle ultime due gare. La spinta della gente e dei media in questo caso arriverebbe. Ecco, i media hanno bisogno di segnali da parte nostra, di credere in qualcosa di veramente forte. C’è bisogno di vedere attaccamento alla maglia”.

