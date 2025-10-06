Florenzi racconta il suo ritiro: "Ecco quando ho deciso di smettere"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite a SkySport Club, l'ex terzino Alessandro Florenzi ha raccontato il suo ritiro dal calcio avvenuto qualche mese fa. Oltre a parlare della sesta giornata di campionato, infatti, è tornato anche sul momento in cui ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Queste le sue parole: "Quando ho deciso di smettere? A luglio quando sono salito su un tapis roulant: ho detto faccio due minuti e poi dovevo iniziare le ripetute. Mi sono detto: che sto facendo? Sono sceso ed era finita. Le mie ginocchia ringraziano, prendevo quasi ogni giorno anti infiammatori".

