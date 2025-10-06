Lazio, gli impegni dei cinque nazionali convocati: il calendario

Inizia la sosta per le nazionali di ottobre. Sono ben quattro i giocatori che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni, ovvero Mandas (Grecia), Nuno Tavares (Portogallo), Hysaj (Albania), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.

GRECIA | Christos Mandas

Qual. Mondiali | Scozia - Grecia

Giovedì 9 ottobre ore 20:45

Qual. Mondiali | Danimarca - Grecia

Domenica 12 ottobre ore 20:45

PORTOGALLO | Nuno Tavares

Qual. Mondiali | Portogallo - Irlanda

Sabato 11 ottobre ore 20:45

Qual. Mondiali | Portogallo - Ungheria

Martedì 14 ottobre ore 20:45

ALBANIA | Elseid Hysaj

Qual. Mondiali | Serbia - Albania

Sabato 11 ottobre ore 20:45

Amichevoli | Albania - Giordania

Martedì 14 ottobre ore 19:00

DANIMARCA | Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Bielorussia - Danimarca

Giovedì 9 ottobre ore 20:45

Qual. Mondiali | Danimarca - Grecia

Domenica 12 ottobre ore 20:45

SENEGAL | Boulaye Dia

Qual. Mondiali | Sud Sudan - Senegal

Venerdì 10 ottobre ore 14:00

Qual. Mondiali | Senegal - Mauritania

Martedì 14 ottobre ore 21:00

