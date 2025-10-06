Lazio, gli impegni dei cinque nazionali convocati: il calendario
Inizia la sosta per le nazionali di ottobre. Sono ben quattro i giocatori che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni, ovvero Mandas (Grecia), Nuno Tavares (Portogallo), Hysaj (Albania), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.
GRECIA | Christos Mandas
Qual. Mondiali | Scozia - Grecia
Giovedì 9 ottobre ore 20:45
Qual. Mondiali | Danimarca - Grecia
Domenica 12 ottobre ore 20:45
PORTOGALLO | Nuno Tavares
Qual. Mondiali | Portogallo - Irlanda
Sabato 11 ottobre ore 20:45
Qual. Mondiali | Portogallo - Ungheria
Martedì 14 ottobre ore 20:45
ALBANIA | Elseid Hysaj
Qual. Mondiali | Serbia - Albania
Sabato 11 ottobre ore 20:45
Amichevoli | Albania - Giordania
Martedì 14 ottobre ore 19:00
DANIMARCA | Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Bielorussia - Danimarca
Giovedì 9 ottobre ore 20:45
Qual. Mondiali | Danimarca - Grecia
Domenica 12 ottobre ore 20:45
SENEGAL | Boulaye Dia
Qual. Mondiali | Sud Sudan - Senegal
Venerdì 10 ottobre ore 14:00
Qual. Mondiali | Senegal - Mauritania
Martedì 14 ottobre ore 21:00
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.