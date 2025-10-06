Italia, Gravina: "Gara contro Israele? Riteniamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite del podcast “Sette vite”, ha parlato delle prossime sfide in cui sarà impegnata l’Italia in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Tra i vari temi anche quello spinoso della sfida che gli azzurri dovranno disputare contro Israele: “C’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che stiamo vedendo. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo”, queste le sue parole.

