News | Truffa del secolo: per 20 anni lo Stato non se n'era accorto!
08.10.2025 07:55 di Giovanni Parterioli
Le indagini hanno messo in luce un sistema ben organizzato, con la complicità della moglie, ideato per ingannare i medici delle strutture pubbliche e ottenere riconoscimenti ai quali non avevano diritto. Agli indagati vengono contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico in atti pubblici, per aver utilizzato documenti falsi e artifici per danneggiare il patrimonio pubblico. Clicca qui di seguito tra le frecce per l'articolo completo del miglior sito di gossip su >>> ITALIA, TRUFFA PER 20 ANNI <<<