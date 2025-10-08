Lazio, Dia resta a Formello: non giocherà con il Senegal. Il motivo

Niente Nazionale per Boulaye Dia. L'attaccante della Lazio era stato convocato dal Senegal, ma non si unirà al resto dei suoi compagni perché infortunato dopo la gara contro il Torino. Durante la sosta, quindi, starà a Formello e le sue condizioni saranno valutate: al suo posto è stato chiamato Habib Diallo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 7/10