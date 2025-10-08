Lazio - Torino, la spiegazione del rigore di Noslin: il dialogo tra VAR e arbitro

Ha fatto tanto discutere il rigore concesso nel finale alla Lazio nell'ultima partita di campionato contro il Torino per il fallo di Coco su Noslin. Inizialmente l'arbitro Piccinini non aveva indicato il dischetto, tornando poi sui suoi passo dopo essere stato richiamato dal VAR. Nella trasmissione di Open Var su Dazn è stato reso noto il dialogo tra la Sala VAR di Lissone, con Chiffi e Ghersini, e il direttore di gara in campo.

"No, no", dice subito Piccinini dopo il colpo di Coco su Noslin. "Giallo a Maripan dopo", prosegue. "Aspetta che controllo tutto, fammelo vedere in dinamica. Occhio a quello che ha fatto Maripan su Castellanos. Allora per me questo è calcio di rigore, fammelo vedere con la goal line e con la retro", dice Ghersini dalla Sala VAR. E poi continua: "Questo va dritto sull'uomo, si disinteressa del pallone e per me è calcio di rigore. Ma devo controllare l'APP e tutto il resto".

"Vai, vai, stanno controllando tutto", dice l'arbitro ai giocatori. "È successo qualcosa che voglio andare a vedere", spiega dopo. "Noslin recupera il pallone senza fallo e poi subisce fallo dal numero 23", continuano dalla Sala VAR. "Voglio vedere tutto Gherso (Ghersini, ndr.)", ripete Piccinini. "Aspetta che poi capiamo anche quello che è successo dopo - risponde Ghersini -. Allora Piccio (Piccinini, ndr.) ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore. Il 23 è in ritardo e gli taglia la strada", conclude.

Poi da studio ha commentato l'azione anche Andrea De Marco: "L'arbitro in campo non lo valuta come rigore, ma l'intervento è assolutamente da calcio di rigore per noi, per questo il VAR interviene per farglielo rivedere. Poi ci sono altri due provvedimenti disciplinari: il giallo a Castellanos e a Maripan, il secondo nella mass confrontation per comportamento antisportivo. Era una spinta con il corpo, non grave".

