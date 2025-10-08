Lazio, quanti falli subiti: Zaccagni è tra i più colpiti in Serie A

RASSEGNA STAMPA - In classifica c'è di nuovo lui, anche quest'anno. Mattia Zaccagni è sempre nel mirino di tutti i difensori avversari e non solo. Come nelle scorse stagioni, il capitano della Lazio è il secondo in Serie A per falli subiti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è a quota 20 dopo sole sei giornate (al pari di Manu Koné della Roma). Meglio di lui solo Cambiaghi, che ne ha subiti 21 in 363 minuti. Allo stesso tempo, la formazione biancoceleste è anche la squadra che ha battuto più calci di punizione: ben 107, davanti alla Fiorentina (106) e la Roma (91).

