Lazio, pazza idea Basic: in emergenza può fare anche l'esterno. L'ipotesi

RASSEGNA STAMPA - Ormai fa tutto. Chiamato in emergenza, ha risposto subito presente. E ora, con un altro infortunio, può giocare anche in altre zone del campo. Sarri si affida totalmente a Toma Basic: nella gara contro Genoa e Torino, praticamente senza centrocampisti a disposizione, è tornato titolare davanti alla difesa con Cataldi. Adesso, con il rientro dalla squalifica di Guendouzi, può giocare ancora dal primo minuto anche con l'Atalanta dopo la sosta. Ma non solo.

L'ultima folle idea di Sarri, infatti, è quella di pensare il croato da esterno sinistro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, con l'infortunio di Zaccagni, la condizione non ottimale di Isaksen, le difficoltà di Pedro a giocare pero novanta minuti e il momento difficile di Noslin, Basic potrebbe finire a muoversi sulla fascia, in caso di emergenza. Già in estate l'aveva fatto, anche bene. Rientra nelle riflessioni di Sarri di questa sosta per le nazionali.

