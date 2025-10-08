Lazio, caso infortuni: dubbi sui campi di Formello. La versione della società

RASSEGNA STAMPA - Troppi infortuni. L'infermeria della Lazio è praticamente piena, e siamo solo a inizio ottobre. Sarri ha già dovuto fare i conti con tantissimi problemi fisici nelle prime sei giornate di campionato, senza dimenticare anche i fastidi accusati in estate. Negli ultimi giorni era emersa una preoccupazione per il prato del centro sportivo di Formello, rizollato e utilizzato durante il ritiro pre-stagione ma ritenuto troppo duro dallo staff tecnico di Sarri.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, però, la società è certa che i campi non abbiano inciso in alcun modo sul problema degli infortuni. Anzi, pare che perfino alcuni funzionari del Coni abbiano ammirato lo stato dei campi di allenamento visitando il quartier generale della Lazio.

