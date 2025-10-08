Lazio, il piano di Rovella senza operazione: terapie e recupero tra un mese

RASSEGNA STAMPA - Avanti con la terapia conservativa. Niente operazione per Nicolò Rovella, fermato dalla pubalgia: la scelta è stata presa nei giorni scorsi dopo diversi consulti. Il centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, continuerà il percorso iniziato dopo il derby e rimarrà fuori per almeno un altro mese. Sarà praticamente impossibile, quindi, rivederlo in campo prima della prossima sosta di novembre.

Scartata l'ipotesi dell'intervento (l'ipotesi preferita della società), ora Rovella porterà avanti il suo protocollo riabilitativo. Ha riflettuto davvero a lungo: è sicuro che riuscirà ad accorciare i tempi anche solo con il riposo e aumentando l'intensità dei suoi allenamenti a seconda delle risposte del proprio corpo nelle prossime settimane. Più avanti saranno fatti nuovi check per verificare i suoi miglioramenti, che non sono stati così significativi dopo due settimane dal derby.

