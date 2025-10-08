Lazio, caccia al vice-Zaccagni: è corsa a tre tra Pedro, Noslin e Isaksen

RASSEGNA STAMPA - Sfida per il posto del capitano. L'infortunio di Zaccagni (out circa venti giorni per una lesione di primo grado all'adduttore) è un'occasione per tutti gli esterni della Lazio che puntano a giocare a sinistra contro l'Atalanta, e probabilmente anche contro la Juventus. Non per Cancellieri, titolare a destra, ma per Pedro, Noslin e Isaksen, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il danese al momento è quello più indietro di condizione, in estate è stato messo ko dalla mononucleosi che gli ha fatto saltare tutta la preparazione. Ora è in ripresa, è stato convocato anche in Nazionale. Proprio la chiamata del ct della Danimarca, però, potrebbe penalizzarlo e favorire i suoi due 'avversari', visto che tornerà a Formello solo all'inizio della prossima settimana.

Anche perché Sarri, tra l'altro, vede Isaksen prettamente a destra, posto occupato da un Cancellieri in ottima forma. Salgono quindi le quotazioni di Pedro e Noslin: lo spagnolo ha giocato da titolare contro il Torino (67 minuti), ma non ha convinto; l'olandese, invece, entrato nel finale, si è guadagnato il rigore del pareggio. In settimana arriverà la scelta per il vice-Zac.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.