Lazio, mercato complicato: Isaksen e Mandas possono sbloccarlo?

RASSEGNA STAMPA - Il campionato entra nel vivo e in casa Lazio si comincia a pensare al mercato di gennaio. Lotito è stato chiaro: sarà un mercato “a saldo zero”. Si potrà comprare solo vendendo, a parità di spesa e incasso. Tuttavia, resta una piccola speranza di maggiore libertà operativa, legata ai dati economici che il club invierà alla nuova Commissione di controllo entro metà novembre: il verdetto arriverà a fine mese.

In ogni caso, la sessione invernale sarà complessa: la Lazio dovrà chiudere i conti del 31 marzo in positivo per evitare un nuovo blocco del mercato. L’obiettivo è quindi generare plusvalenze e investire su giocatori giovani approvati da Sarri. Alcuni contratti pesanti in scadenza a giugno aiuteranno a riequilibrare i costi del club, che dovranno rientrare entro il limite del 70% rispetto ai ricavi (oggi fissato all’80%).

Il problema principale è che i giocatori più richiesti sono anche i più importanti per Sarri: Gila (valutato 30 milioni dal Bournemouth), Guendouzi, Rovella, Castellanos e Zaccagni, spiega La Repubblica, sono nel mirino di diversi club. Proprio per Zaccagni si parla di un possibile interesse del Napoli, e solo in quel caso l’arrivo di Lorenzo Insigne, svincolato e pupillo di Sarri, avrebbe senso. Diversamente, l’allenatore dovrà convincere Lotito a investire su un trentiquattrenne, mentre il ds Fabiani punta a profili più giovani, come già avvenuto con Provstgaard e Belahyane lo scorso inverno.

Un’intesa tra tecnico e società potrebbe invece nascere sul nome di Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, 24 anni, apprezzato da entrambi. In uscita, Sarri non si opporrebbe alla partenza di Mandas, secondo di Provedel, e di Isaksen, attualmente scavalcato da Cancellieri. Le loro cessioni potrebbero portare circa 35-40 milioni, cifra utile per finanziare nuovi innesti a basso costo.