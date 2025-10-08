Lazio, Oddi: "Contro il Toro mi aspettavo di più. A Genova ho visto un bel gruppo"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giancarlo Oddi è tornato sule sfide della Lazio contro Genoa Torino, evidenziando i diversi problemi che affliggono la squadra di Sarri, ma anche l'atteggiamento positivo mostrato contro i rossoblù. Di seguito le sue considerazioni.

“Contro il Torino mi aspettavo di più, abbiamo rischiato anche di perdere la gara. Sul 2-1 doveva finire. Dobbiamo essere più accorti dietro e in genere con Sarri le squadre fanno bene. I problemi che abbiamo quest’anno sono troppi, a cominciare dagli infortuni, o meglio, prima parlerei del mercato bloccato e poi di tutto il resto. Ora però dobbiamo pensare solo a quello che abbiamo, senza tornare su vecchie situazioni".

"Aspetto caratteriale? Già a Genova ho visto un bel gruppo, che è entrato in campo con la giusta cattiveria agonistica. Il focus è quello corretto. Io spero che la Lazio torni a giocare come ha fatto durante il girone di andata dello scorso anno”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.