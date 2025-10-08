Lazio, Valentini: "A Sarri servono rinforzi per l'Europa. Lotito? Deve riuscire..."

L'ex direttore generale della Figc Antonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio, ai cui microfoni ha parlato, tra le altre cose, della situazione in casa Lazio. Queste le sue parole: "Il Torino intanto all'Olimpico ha preso quattro punti tra Roma e Lazio. Per i sostenitori biancocelesti ora c'è da augurarsi che Lotito con le sue acrobazie riesca a sbloccare il mercato e che possa mettere mano anche lui al portafoglio per rafforzare la squadra. Se Sarri avrà a disposizione nuove forze potrà lavorare per riportarsi in zona coppe".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.