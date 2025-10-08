Mattei: "La Lazio ha preso la via del ridimensionamento. Il problema è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei si è espresso sull'attuale situazione societaria in casa Lazio, evidenziando come le progressive perdite di fatturato porteranno ad un ridimensionamento del club biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: “Notizie Lazio non ci sono, parla solo il presidente attraverso i suoi comizi inutili. Sarri non parla più, credo che questa situazione stia sfinendo anche lui; a mio avviso, e potrei sbagliarmi, vorrebbe dire tante cose e si sta trattenendo".

"Vecino? Esistono 8 grandi misteri, il nono è legato a Formello. Mandas e Isaksen sacrificabili? Ok, ma la Lazio quanto chiede? Due anni fa la Lazio fatturava 193 milioni, l’anno seguente 143, quest’anno senza le coppe il fatturato sarà di 110-120 milioni. La Lazio ha perso 80 milioni e le spese sono rimaste le stesse. Il buco rispetto a due anni fa probabilmente rimarrà perché difficilmente la Lazio raggiungerà l’Europa. Come si pensa di compensare la perdita di 80 milioni? Il problema della Lazio non è il 3-3 con il Torino, ma è il futuro con la società che perde fatturato e deve vendere per tamponare, non migliorare. Questo è un calo fisiologico, se perdi 80 milioni che sono il 40% del fatturato. La Lazio si è incartata e ha preso una china che porta al ridimensionamento”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.