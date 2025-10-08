Lazio, Rambaudi: "Troppi interrogativi. Insigne? Se Sarri lo vuole va preso"

TUTTOmercatoWEB.com

Si è da poco conclusa la sesta giornata di Serie A e, con la pausa di mezzo, è tempo di primissimi bilanci. A fare il suo a Radiosei è anche Roberto Rambaudi, che non si dice convinto da quanto visto fino ad ora:

"Il mio è un giudizio non positivo, troppe prestazione al di sotto delle proprie possibilità, troppi infortuni, troppi punti interrogativi ci sono stati in questo avvio di stagione. Si sta cercando di prendere la strada giusta, ma c’è da lavorare. Non avendo le coppe, non si spiegano questi infortuni. Ripeto, le domande da farsi sono tante. Chi può essere utile al progetto tecnico dell’allenatore? E, soprattutto, qual è il progetto tecnico dell’allenatore? Ora è chiaro che sta facendo di necessità virtù, ma poi ci sarà da fare chiarezza.

La squadra lo scorso anno ha speso tanto e poi non è stata aiutata sul mercato. Sugli infortuni bisogna farsi delle domande. Io penso che Sarri sia intelligente, quindi sa qual è il meglio per questa squadra. L’importante è che i giocatori credano in ciò che il tecnico propone, ma con convinzione. Se lo fanno solo per Sarri, senza crederci, il risultato non sarà ottimo.

Per il momento non credo che la squadra creda molto in alcuni sistemi e in alcuni principi, lo dico stando al linguaggio del corpo e alle prestazione; poi giocando in ampiezza, con i due in mezzo, la squadra crea e i giocatori stessi capiscono che possono essere più pericolosi. Su Insigne ci sono diversi dubbi: motivazioni, età, ruolo. Che facciamo con Zaccagni ed Insigne? Se però il tecnico è convinto e lo vuole, lo devi prendere”.