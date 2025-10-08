PRIMAVERA | Il calendario fino alla 12ª giornata: quando gioca la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

La Lazio Primavera si è presentata alla sosta per le nazionali con un importante successo sull'Inter, che ha permesso alla squadra di Punzi di tornare alla vittoria, agganciando Monza e Bologna a quota 10 punti in classifica. Di seguito il calendario ufficiale degli impegni che vedranno coinvolti i baby biancocelesti fino alla 12ª giornata di campionato.

8ª giornata

Cesena - Lazio Primavera: domenica 19 ottobre, ore 11:00

9ª giornata

Juventus - Lazio Primavera: domenica 26 ottobre, ore 11:00

10ª giornata

Lazio Primavera - Milan: domenica 2 novembre, ore 11:00

11ª giornata

Sassuolo - Lazio Primavera: sabato 8 novembre, ore 15:00

12ª giornata

Lazio Primavera - Verona: lunedì 24 novembre, ore 12:00

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.