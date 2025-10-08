Lazio, si ferma anche Dia: nuovo problema alla caviglia, il punto

RASSEGNA STAMPA - Forfait in extremis. Sono tornati a essere quattro i partenti della Lazio per le Nazionali. Boulaye Dia, infatti, resterà a Formello: era stato convocato dal Senegal, ma non si unirà al resto dei suoi compagni. Il motivo è legato a un problema fisico accusato nell'ultima gara contro il Torino.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centravanti senegalese sarebbe ancora alle prese con i fastidi alla caviglia destra, che l'hanno tormentato tutta la scorsa stagione e che si sono riacutizzati all'Olimpico. Per questo la scelta definitiva è quella di rimanere a Roma e provare a esserci per la gara contro l'Atalanta dopo la sosta.

