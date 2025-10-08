Lazio, Zauri: "È ritornata un po' di negatività. E contro l'Atalanta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Luciano Zauri ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e della prossima gara di campionato contro l'Atalanta, in programma dopo la sosta. Di seguito le sue parole: "La Lazio? In questi anni le cose sono cambiate seppur Lotito abbia mantenuto le promesse portando sostenibilità e trofei. Purtroppo è ritornata un po' di negatività considerando il blocco del mercato: il non poter agire in estate ha fatto dispiacere i tifosi che vogliono sempre vedere una Lazio molto forte. Atalanta - Lazio? Non decisiva per il momento, ma è una partita molto importante. Due squadre che ambiscono ai piani alti: mi aspetto una bella partita tra due modi diversi di vedere il calcio. Si prospetta un match aperto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.