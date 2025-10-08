Atalanta, la Dea agli ordini di Juric: il punto sugli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l’Atalanta la prossima avversaria della Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Nella giornata odierna la Dea è tornata ad allenarsi agli ordini di Juric. Sono ben 7 i giocatori che stanno svolgendo un lavoro differenziato: Kolasinac si è allenato insieme alla Primavera mentre per Scamacca lavoro individuale sul campo come per Scalvini.

Lavoro individuale, ma non in campo, per Zalewski mentre Kossounou, Bakker e Bellenova hanno svolto terapie personalizzate in base agli infortuni. L’Atalanta tornerà ad allenarsi domani mattina a Zingonia.

