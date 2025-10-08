Roma, per la società il rinnovo di Dybala non è una priorità: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Dybala alla Roma è tutto da scrivere. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il rinnovo del calciatore, al momento, non è considerato una priorità per la società giallorossa.

La questione, al momento, è stata infatti messa in stand-by e non ci sono in corso trattative o sono stati fissati appuntamenti tra l’agente e il club.

