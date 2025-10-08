Cana: “Lazio, non giocare in Europa può essere un’opportunità. E Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale, l’ex difensore Lorik Cana ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio. Nello specifico si è espresso sul ritorno di Sarri in panchina e sugli obiettivi in campionato della squadra biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non è un bel momento per la Lazio, non è l’inizio di campionato che volevamo. Queste stagioni dove non giochi l’Europa sono fondamentali, perché se lavori bene ti permettono di fare 3-4 di nuovo in alto. Il Napoli l’anno scorso ha fatto il massimo, il Milan ci sta provando adesso. La Lazio deve stare in Europa e ha il potenziale per arrivarci, ma doveva partire forte perché c’è tanta concorrenza. Più tempo perdi, meno certezze hai e più diventa difficile”.

“Ci sono degli ottimi giocatori nella Lazio, poi però ci vuole la prestazione e il risultato. Guendouzi? Mi piace, lo conosco dai tempi del Marsiglia. Ma anche Zaccagni, la coppia di centrali Gila - Romagnoli, pure Rovella che conoscevo di meno e ha tanta qualità. È una squadra che ha un potenziale offensivo importante e non deve perdere la velocità dell’anno scorso, anche se Sarri ha un gioco diverso. Ora la Lazio è in una fase dove la pressione aumenta e con dei punti da recuperare, contro Atalanta e Juventus bisogna gestirla bene”.

“Gli obiettivi quest’anno li puoi porre, la scorsa stagione con la stessa squadra per poco la Lazio non è entrata in Europa, anche in Champions. Stava lì, e non è un caso. Dietro c’era stato un lavoro importante dell’allenatore. Sarri? È un valore aggiunto per esperienza e conoscenza, mi aspetto almeno che riporti la squadra a giocare per gli stessi obiettivi. Deve uscire il carattere della squadra, quello non te lo dà l’allenatore. Spero che i giocatori, che hanno potenziale, riescano a rispondere presente. Io ho sempre portato grande fame e mentalità, che sia allenamento o partita. Tutto quello che si fa deve essere fatto al massimo, con voglia, passione, grinta e fame. In alcuni momenti sono queste cose che fanno la differenza”.

